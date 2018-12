Punksänger Pete Shelley ist tot

Shelley wurde am 17. April 1955 im englischen Leigh nahe Manchester geboren und hieß bürgerlich Peter Campbell McNeish.

Shelley starb britischen Medi en zufolge am Donnerstag an einer Herzattacke in seinem Haus in Estlands Hauptstadt Tallinn. Dort soll er seit einigen Jahren mit seiner Frau gelebt haben.

Als größter Hit von Buzzcocks erschien 1978 «Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)».

Eine Reihe von Künstlern würdigte in sozialen Medien die Kreativität des Musikers.

So lobte der britische Sänger Tim Burgess von der Band The Charlatans Shelleys «brillante Arbeit».

Glen Matlock, britischer Bassist und Gründungsmitglied der Sex Pistols, nannte den Musiker einen «großartigen Künstler» und «eines der wenigen Originale des Punk».