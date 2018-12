Russisch lernen, um Karrierechancen zu fördern

Laut Experten sprechen mehr als 300 Millionen Menschen weltweit russisch. Russisch ist Umgangssprache in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Und es gibt große russischsprachige Gemeinden in Europa und auf der anderen Seite des Atlantiks. Russisch ist nicht gerade leicht zu erlernen, aber auf dem Markt sehr gefragt: In der Wirtschaft, der Wissenschaft und, um Menschen zu verbinden. Welche Möglichkeiten bietet die russiche Sprache für diejenigen, die sie lernen wollen?

Euronews-Reporter Sergey Sherbakov: "Wir sind an der Staatlichen Universität St. Petersburg. Jedes Jahr kommen mehr als 1500 Menschen aus der ganzen Welt hierher, um die russische Sprache zu lernen."

Es gibt vielfältige Gründe, russisch zu lernen: Einige lernen die Sprache aus Liebe zur russischen Literatur. Für andere wie den Schweden Ted ist es eine Chance, ihre Karriere voranzutreiben. Er will Computerspiele-Designer werden:"Meiner Meinung nach bietet Russland viele Möglichkeiten. Für mich ist russisch für meinen späteren Berufsweg sehr nützlich", sagt Ted.

Das Gleiche gilt für den US-amerikanischen Studenten Trenton, der Global Communications an der University of Utah studiert: "Es ist wirklich eine Herausforderung. Russisch ist für einen englischen Muttersprachler nicht leicht zu lernen. Ich glaube, es hilft mir dabei, später leichter einen Job zu finden."

Russisch lernen online

Am Institut für russische Sprache und Kultur lernen jährlich Menschen aus mehr als 65 Ländern Russisch als Fremdsprache. Aber was ist mit denen, die keine Möglichkeit haben nach Russland zu kommen und trotzdem russisch lernen wollen?

Das 1966 gegründete staatliche Puschkin-Institut in Moskau bietet eine Online-Lernplattform: Dort kann man Russisch im Fernstudium lernen. Außerdem bietet die Plattform Lehrern die Möglichkeit, sich mit neuen Lernmethoden und Materialien vertraut zu machen:

"Laut unseren Untersuchungen beträgt der Bedarf an Personal mit Russsischkenntnissen in allen Bereichen weltweit aktuell etwa 125 Millionen Menschen. Viele Menschen kommen nach Moskau, um an unserem Institut russisch zu lernen. Aber weil nicht jeder die Möglichkeit dazu hat, haben wir die Plattform PushkinOnline entwickelt: eine Onlineschule für die russische Sprache: Sie ist kostenlos und für jeden zugänglich", sagt Margarita Rusetskaya, Direktorin des staatlichen Puschkin-Instituts.