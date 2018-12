Schülerproteste: Bilder über Polizeieinsatz schockieren Frankreich

In Frankreich sorgt das Vorgehen der Polizei gegen protestierende Schülerinnen und Schüler für Aufregung. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer bezeichnete die Szenen in Mante-la-Jolie bei Paris als "schockierend". Er räumte aber ein, dass man sich in einem Klima "außergewöhnlicher Gewalt" befinde. Oppositionspolitiker kritisierten den Einsatz scharf.

Die Polizei war am Donnerstag nach Ausschreitungen an einem Gymnasium gegen Dutzende Schülerinnen und Schüler vorgegangen. 151 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Die Polizei verdächtigte sie laut eigenen Angaben, an einem bewaffneten Aufruhr beteiligt gewesen zu sein.