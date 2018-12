So wollen Europas Sozialdemokraten die Erosion stoppen

Schriftgrösse Aa Aa

Im kommenden Mai wird das Europaparlament neu gewählt. Vertreter der Sozialdemokraten sind nach Lissabon gekommen, um sich für die Wahl fit zu machen – und um die Erosion der Wählerschaft aufzuhalten. Die letzten beiden Jahrzehnte brachten schmerzliche Einbußen für drei Viertel der sozialdemokratischen Parteien in der EU. Bei der Europawahl 2014 landete die SPD mit Spitzenkandidat Martin Schulz bei 27,3 Prozent. Der Vizepräsident der EU-Kommission, der Niederländer Frans Timmermans, steht bereit als gemeinsamer Spitzenkandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten - also als Gegenspieler von Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei, der auch die CDU/CSU angehört. Bundesjustizministerin Katarina Barley soll in Deutschland Spitzenkandidatin für die Wahl am 26. Mai sein.

Frans Timmermans Timmermans warb vor dem Kongress für ein «Europa, das große Reformen wagt». Der 57-Jährige plädierte («Süddeutsche Zeitung») für einen Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion und für eine engere Kooperation der EU-Staaten in der Außenpolitik und bei Rüstungskäufen. Hier werde bisher zu viel Geld verschwendet. Der Niederländer forderte neben einer Digitalsteuer für die großen Tech-Firmen eine europäische Arbeitslosenversicherung sowie «einen Mindestlohn in ganz Europa, der sich an den Lebenshaltungskosten orientiert». "LEKTION AUS DEM "BREXIT" In Lissabon richtete die Partei ein Kampagnenlager ein, Aktivisten sollten üben, Desinformation und Fake News zu bekämpfen. Marije Laffeber Es sei an der Zeit, sich selbstsicherer zu verständigen, meint Marije Laffeber, stellvertretende Generalsekretärin der Party of European Socialists, PES: „Was wir wirklich für wichtig halten, ist, dass wir natürlich über die Inhalte sprechen müssen, aber auch über Fakten: Was ist Unterstellung und was ist wahr? Ich meine, es ist wichtig, sich gegen Desinformation zu stellen. Das ist die Lektion, die wir aus dem Brexit gelernt haben.“