Spanien feiert 40 Jahre Verfassung

In Spanien haben die königliche Familie und das Parlament den 40. Jahrestag der Einführung der Verfassung gefeiert. Der Text war am 6. Dezember 1978 mit fast 90 Prozent Zustimmung durch ein Referendum bestätigt worden. Drei Jahre nach dem Tod Francos und nach 36 Jahren Diktatur besiegelte die Verfassung den Weg Spaniens zur Demokratie.

König Felipe VI. lobte am Donnerstag im Parlament ihre Errungenschaften. "Die Einheit Spaniens, die die Autonomie seiner Nationalitäten und Regionen durch eigene Regionalregierungen anerkennt. Die konstitutionelle Monarchie, in der der König das Symbol der Einheit und des Bestandes des Staates ist. Eine konstitutionelle Monarchie im Schoß einer Demokratie, die mein Vater, König Juan Carlos I. in so entscheidender Weise während der Übergangszeit geschützt hat, immer unterstützt von meiner Mutter, Königin Sofia."