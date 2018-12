Euronews-Reporterin bei Krawallen in Paris: "1000 Menschen wurden festgesetzt"

"Ein weiterer unrühmlicher Tag mit vielen Ebenen der Gewalt hier in Paris. Mehrere Autos sind abgefackelt, Schaufensterscheiben zu Bruch gegangen. Die Aufräumarbeiten werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist genau, das, was die Behörden eigentlich vermeiden wollten: eine Wiederholung von Sachschäden in Paris. Dabei hatte man für den sogenannten "Vierten Akt" der Gelbwesten ein nie dagewesenes Aufgebot organisiert, mit landesweit rund 90.000 Sicherheitskräften. Das scheint gewalttätige Demonstranten nicht abgehalten zu haben. Rund 1.000 Menschen wurden festgesetzt, Hunderte bleiben über Nacht in Polizeigewahrsam. Die alles überragende Frage bleibt: Was ist als nächstes von dieser Bewegung zu erwarten, die die Politik kalt erwischt hat? Und wird Präsident Macron in der Lage sein, sich dauerhaft dem Druck der Straße zu widersetzen, wenn tausende Demonstranten seinen Rücktritt fordern?"