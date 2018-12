Gelbe Westen in Lyon

Auch in der französischen Stadt Lyon sind Hunderte Menschen mit Gelben Westen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung zu demonstrieren.

Sie riefen: "Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit". Die Zahl der Verletzten wurde mit drei angegeben, zwei Demonstranten und ein Polizist.

In Lyon findet zur Zeit das Lichterfest statt, zu dem an die zwei Millionen Besucher in die Stadt gekommen sind.