Gelbwesten-Festnahmen in Brüssel: "Wir sind doch nicht in Syrien oder Nordkorea"

Auch in Belgien und den Niederlanden versammelten sich zahlreiche Menschen bei Gelbwesten-Demonstrationen. In Brüssel wurden nach Polizeiangaben rund 400 Menschen festgenommen.

Ein Festgenommener in Handfesseln sprach von "Schande": "Ich wollte hier - wie alle - friedlich demonstrieren. Und wir wurden festgenommen, ohne etwas getan zu haben. Das ist ein Skandal! Wir sind doch nicht in Syrien, Nordkorea oder Kuba. Das passiert in Brüssel, der europäischen Hauptstadt. Eine Schande, eine Schande, eine Schande!"