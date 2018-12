Proteste in ganz Frankreich: Klima und Gelbe Westen in 10 Bildern

In ganz Frankreich hat es an diesem Samstag wieder Proteste gegeben. Am Morgen blieb es relativ ruhig, doch später gab es Ausschreitungen in der Nähe der Champs-Elysée, wo einige wieder Barrikaden errichteten. Auch der "Drugstore Publlicis" wurde mit brennenden Weihnachtsbäumen angegriffen. Brennende Barrikaden gab es auch in der Nähe der "Grands Boulevards", wo sich die Kaufhäuser Printemps und Galéries Lafawette befinden.