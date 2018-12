Deutsche Bahn: Streik beginnt am Montag um 5 Uhr

Von diesem Montag an gibt es Warnstreiks bei der Deutschen Bahn. Die Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bestätigte an diesem Sonntag, dass der bundesweite Streik um 5 Uhr am Montagmorgen beginnt. Er sollte vier Stunden dauern, doch es wird mit Konsequenzen für den ganzen Tag gerechnet.