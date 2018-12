Die Bären sind los in Nord-Rumänien

Eine Bärenmutter und ihre beiden Jungen haben in Bistrita Nasaud in Nordrumänien 28 Schafe getötet. Obwohl die Bären eigentlich im Winterschlaf sind, suchten die Tiere nach Futter – ein elektrisch geladener Weidezaun bremste sie nicht.

Bistrita Nasaud in Rumänien

Einheimische beschweren sich über immer mehr Bären und beklagen Angriffe auf Schafe in der Region. Dies war der dritte Bären-Angriff auf Schafherden in der Gegend in nur zwei Monaten. Bei zwei früheren Angriffen waren ein Jäger und ein Hirte schwer verletzt worden.