Lega-Kundgebung in Rom: "Wer Armut sät, erntet Proteste"

"Schaut auf die Bilder aus Frankreich, oder erinnert euch an die Bilder aus Griechenland. Schaut auf die Wirtschaftskrisen, die so starke Nationen wie Deutschland, Spanien oder andere Nationen erleben. Schaut auf die Gelbwesten hier auf dem Platz. Hier sorgen sie für die öffentliche Ordnung, in Paris protestieren sie. Gewalt ist nie gerechtfertigt, aber wer Armut sät, erntet Proteste."

Salvini besuchte anschließend die Gemeinde Corinaldo nahe Ancona an der Adria. Dort waren in der Diskothek Blaue Laterne in der Nacht zum Samstag sechs Konzertbesucher bei einer Massenpanik ums Leben gekommen, darunter fünf Jugendliche. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts fahrlässiger Tötung. Für den insgesamt nur für 871 Besucher zugelassenen Kompex waren nach Behördenangaben 1.300 Eintrittskarten verkauft worden.