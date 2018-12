Mehr als 1.000 beim Nikolauslauf - in Michendorf

Beim Nikolauslauf in Michendorf in Brandenburg haben mehr als 1.000 Kostümierte mitgemacht.

Organisator Udo Grotzner ist richtig stolz, er sagt: "Das was ich weiß, wir sind fast die Größten in Europa. Da sind nur noch Paris und Budapest, die sind größer als wir, da kommen wir auch nicht ran. Aber diese Reihenfolge: Paris - Budapest - Michendorf, das hat schon was."

Auch 110 Kinder liefen mit. Alle Nikoläuse hatten die Auswahl zwischen Laufstrecken von 2,5 Kilometern, 5 Kilometern oder 10 Kilometern.

In den sozialen Medien teilen einige "Nikoläuse" ihre Lauf-Erfahrungen.