Wie integriert Wien 51 % der Schüler, die daheim nicht Deutsch sprechen?

Flüchtlingskinder in Österreich haben Schwierigkeiten, sich in der Schule zu integrieren. 51 Prozent der Wiener Schüler sprechen in ihrem Alltag eine andere Sprache als Deutsch, so der diesjährige Integrationsbericht der Regierung. Ungefähr ein Siebtel davon verstehen zu wenig, um dem Unterricht folgen zu können.