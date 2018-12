Streit um Migrationspakt in Belgien: Flämische Nationalisten wollen Regierung verlassen

In einer Krisensitzung hatte Ministerpräsident Charles Michel versucht, eine Einigung mit den flämischen Nationalisten zu erreichen, war aber gescheitert. Er will nach Marrakesch reisen und an der UN-Konferenz teilnehmen, auf der der UN-Migrationspakt unterzeichnet werden soll.

In Deutschland hat der Bundestag für den UN-Migrationspakt gestimmt, den Angela Merkel mit vorbereitet hat. Mit Ja stimmten 372 Abgeordnete, 153 sagten Nein, 141 Parlamentarierinnen und Parlamentarier enthielten sich am 29. November in Berlin. Die Regierung in Österreich ist dagegen und will den Migrationspakt nicht ratifizieren. In der Schweiz wird noch darüber diskutiert.