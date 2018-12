Trump äußert sich zu den Protesten in Frankreich

Er sagte, dass das Pariser Klimaschutzabkommen diese gewalttätigen Demonstrationen ausgelöst habe.

Während der erneuten Zusammenstöße von Polizei und Demonstranten in ganz Frankreich am Wochenende twitterte Präsident Trump:

"Ein sehr trauriger Tag in Paris. Vielleicht ist es an der Zeit, das lächerliche und extrem teure Pariser Abkommen zu beenden und dem Volk Geld in Form von niedrigeren Steuern zurückzugeben? Die USA waren in dieser Hinsicht weit voraus und das einzige große Land, in dem die Emissionen im vergangenen Jahr gesunken sind!"

Vor Kurzem hatte Präsident Trump seinen Ausstieg aus dem Pariser Abkommen zur Bekämpfung des Klimawandels bekräftigt.

Und, die Beziehung zwischen Präsident Trump und Präsident Emmanuel Macron hat sich verschlechtert.