Was wird aus Merz? Der Verlierer in 10 Tweets

Die FDP hat die Fans des unterlegenen Kandidaten im Kampf um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, dazu eingeladen, bei den Liberalen mitzumachen. Doch in den sozialen Medien gibt es auch Kritik an dem Manager, der sich offenbar nicht in den CDU-Vorstand einbinden lassen will, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer zur Parteichefin gewählt wurde.