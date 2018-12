EU: "Moralische Pflicht" weiter für Flüchtlinge aus Syrien zu zahlen

In den vergangenen Monaten ist die Gewalt in Syrien zurückgegangen,

nachdem die Regierungstruppen große Teile des Landes wieder unter

ihre Kontrolle gebracht haben. Insgesamt sind 6 Millionen Menschen vor dem Krieg in die Nachbarländer Syriens geflüchtet. Die meisten Flüchtlinge haben immer noch zu viel Angst, in ihr Land zurückzukehren, obwohl es immer wieder ein paar hundert versuchen. So haben sich in den letzten Tagen mindestens 1.000 Menschen im Libanon auf den Weg Richtung Grenze gemacht (libanesische

Nachrichtenagentur „NNA“). Aber: Im Osten Syriens wird weiter gekämpft und Washington, Moskau und Damaskus streiten, wer im November (24/11) Giftgas auf Aleppo geworfen hat (107 Verletzte).

Europa werde die Aufnahmeländer weiter unterstützen, so Christos Stylianides, EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, bei einem Besuch in Azraq dem zweitgrößten Camp in Jordanien.

In Azraq, haben seit 2014 etwa 40.000 Flüchtlinge Zuflucht gefunden. Die meisten stammen aus Aleppo und Homs und wollen zumindest im kommenden Jahr nicht zurückkehren.

Ein Flüchtling in Azraq: