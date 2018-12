Jetzt abstimmen: In welcher Stadt steht der schönste Weihnachtsbaum?

Einige sind modern, andere klassisch, wieder andere hässlich und wieder andere sehr hässlich – Weihnachtsbäume auf den Straßen und Plätzen in den großen Städten dieser Welt.

Wir haben eine Auswahl von Moskau bis Paris über Beirut zusammengestellt. In Vilnius in Litauen wählten die Beamten eine avantgardistische Installation, während in Moskau schillernde, klassische Designs gezeigt wurden.

Ein heller Stern erhellte den Baum vor dem britischen Parlament und in der königlichen Residenz von Windsor Castle wurden Tannen mit Golddekorationen aufgestellt. Teilen Sie uns mit, welcher Baum Ihr Favorit ist: