Reportage: Gelbwesten - Randale und "Macron, tritt zurück!"

Nach neuen gewaltätigen «Gelbwesten»- Ausschreitungen steht FrankreichsPräsident Emmanuel Macron unter Zugzwang. Am Wochenende waren in

Frankreich wieder mehr als 130.000 Menschen auf die Straßen

gegangen, um für mehr Steuergerechtigkeit und höhere Kaufkraft zu

demonstrieren, das vierte Wochenende (“ACT IV”) in Folge.

Für manche begann der Protesttag schon in der Nacht.