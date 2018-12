Lustig oder nicht? Theresa May als wütender Gollum

Der Schauspieler Andy Serkis ist zurück als "Gollum" aus "Der Herr der Ringe" - jetzt aber in Form einer Parodie. Er macht sich über die britische Premierministerin Theresa May und deren Brexit-Plan lustig.

In dem Clip ist Serkis wie Theresa May gekleidet. Mit Gollums berühmter knurrender Stimme bezeichnet der Schauspieler das Brexit-Dokument als seinen "Schatz". Das ist ein Begriff, den die Figur in Tolkiens Romanen verwendet.