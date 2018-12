Wie mit Elefantenohren: So klingt der Mars

Es rumpelt, es braust – so klingt der rote Planet. Die NASA hat Tonaufnahmen freigegeben, die die Mars-Sonde „InSight“ aufgezeichnet hat. Ihre Aufgabe ist eigentlich, das Innere des Planeten mit vibrationsempfindlichen Sensoren seismografisch zu untersuchen. Allerdings herrschen auf dem Mars starke Winde, und die rütteln an den Solarpaneelen des Roboters. Diese Vibrationen hat die Sonde aufgezeichnet und zur Erde geschickt. Hörbar ist also nicht der Wind selbst, aber die Vibrationen, die er auslöst. Und die mussten erst trickreich bearbeitet werden, um sie für menschliche Ohren hörbar zu machen: