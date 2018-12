Bethlehem: Weihnachtsgäste aus aller Welt

„Wir haben seit mehr als zehn Jahren dafür gebetet, hierherzukommen. Wir sind so dankbar und selig, dass wir es geschafft haben und sehen, wo Jesus zur Welt kam", so eine Filipina.

Bethlehem liegt in den Palästinensischen Autonomiegebieten - der Fremdenverkehr zu Weihnachten ist eine wichtige Einnahmequelle.

„Dieses Jahr ist das beste überhaupt. Wir hatten noch nie so viele Gäste in Palästina. Ich glaube, das liegt an den Anstrengungen, die wir auf Behördenebene und in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft unternommen haben", sagt die palästinensische Tourismusministerin Rula Ma'ayah.

Die Gastwirte in Bethlehem erwarten an den Festtagen eine Auslastung von 95 Prozent. Eines der beliebtesten Mitbringsel aus Bethlehem ist natürlich die Krippe - hier wird sie traditionell aus Olivenholz gefertigt.