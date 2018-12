Immer mehr Ausländer wollen in Russland studieren

In Russland ist die Zahl ausländischer Studenten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Welche Möglichkeiten bieten russische Universitäten? Ist die Immatrikulation für Ausländer schwierig? Wie hat sich die Hochschullandschaft in den vergangenen Jahren gewandelt? Thema dieser Folge von Learning World.

Euronews-Reporter Sergey Sherbakov: "Viele russische Universitäten, wie die staatliche Staatliche Lomonossow-Universität Moskau (MGU), sind weltweit bekannt. Aufgrund des allgemeinen wirtschaftlichen Abschwungs in den 1990er-Jahren erlebten sie schwierige Zeiten. Aber in den vergangenen zehn Jahren hat sich das Hochschulsystem in Russland radikal verändert."

Russische Universitäten streben nach Exzellenz

Die Higher School of Economics (HSE) in Moskau gehört zu den besten zehn Universitäten in Russland und verfolgt das ehrgeizige Ziel in die Top-100-Universitäten der Welt aufzusteigen. Die HSE war einer der Initiatoren der Global Universities Association, einem russischen Bildungsnetzwerk von 21 Universitäten.

Russel Chan, australischer Postdoc an der HSE: "Russland hat ein sehr dynamisches Forschungsumfeld, das viele Menschen im Westen nicht kennen. Ich war schon früher einmal in Moskau und habe hier einige Forschungsarbeiten gesehen. Ich bin wirklich beeindruckt von der Arbeit, die sie in Russland leisten."

Der Postdoc forscht auf dem Gebiet der Neuroökonomie: Er untersuchte wie unser Gehirn wirtschaftliche Entscheidungen trifft, manchmal spontan und irrational. Das ist ein vielversprechender neuer Ansatz in den Wirtschaftswissenschaften. Und eines der besten Labore in Osteuropa - das Institute of Cognitive Neuroscience - befindet sich an der HSE. Das Labor wird von Wassili Klutscharow geleitet. Das Institute of Cognitive Neuroscience unterhält Partnerschaften mit vielen europäischen Instituten wie beispielsweise der L`'École normale supérieure in Frankreich. Etwa 40 Prozent der Studenten und Postdoktoranden kommen aus dem Ausland und studieren auf Englisch.

Russische Universitäten werben um Talente

Snigdha Mohan, Austauschstudentin von der britischen Warwick University. _"Ich habe mit Wirtschaftswissenschaften angefangen, aber auch ich kann cognitive science studieren, das beinhaltet Wirtschaftspsychologie und Neurowissenschaften."