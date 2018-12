Jamal Khashoggi ist "Person of the Year"

Erster Journalist ist Person des Jahres

Gewürdigt wurden zudem Wa Lone und Kyaw Soe Oo. Die beiden Reuters-Reporter sitzen in Myanmar im Gefängnis, weil sie über die Ermordung von Rohingya schrieben.

Journalisten als "Person des Jahres" – das hat es noch nie gegeben. Mit Khashoggi ist zudem zum ersten Mal ein Toter unter den Ausgezeichneten. Sie alle seien „Guardians“, Wächter, so die Begründung der Herausgeber. Sie alle hätten Opfer im Kampf für die Wahrheit gebracht.

Laut Time waren in diesem Jahr auch Donald Trump und Wladimir Putin Kandidaten für den Titel "Person of the Year." Er wird seit 1927 an die einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt vergeben.