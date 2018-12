Londons berühmtester Demonstrant: "Mister Stop Brexit" gibt nicht auf

Vor den Kameras der großen Fernsehsender tauchte der Brite schon öfter auf als manch Abgeordneter. Bray ist sich sicher: Der EU-Austritt seines Landes kann noch gestoppt werden: "Ich will, dass die Menschen anfangen, nachzudenken. Auch die, die nicht in den sozialen Medien unterwegs sind. Ich will, dass die Leute in ihren Städten und Dörfern sehen, dass es Menschen gibt, die gegen dieses Chaos, in dem wir uns befinden, aufstehen. Wir können den Brexit aufhalten."

Brays Auftritte sorgen für heiße Diskussionen. Er solle sich nicht lächerlich machen, sagen Brexit-Befürworter. Davor habe er keine Angst, kontert Bray. Die britische Regierung sei noch viel peinlicher als er.