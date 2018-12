Mutmaßliche Spionin Maria Butina (30) will offenbar gestehen

Im Sommer war die Studentin mit den langen roten Haaren in Washington festgenommen worden. Der Vorwurf lautete Spionage zugunsten von Russland. Gemäß der Anklage hat die inzwischen 30-Jährige über die Pro-Waffen-Lobby NRA versucht, die US-Politik auszuspionieren. Laut FBI war es das Ziel der jungen Frau, die schon seit einigen Jahren in den USA lebte, "in den Entscheidungsapparat der USA" einzudringen - und die Erkenntnisse an die Regierung in Moskau weiterzugeben.