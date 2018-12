Rio de Janeiro: Diebe lösen Ölpest aus

In Rio de Janeiro sind rund 60.000 Liter Erdöl in den Fluss Estrela und teils auch in die Guanabara-Bucht gelangt. Eine Ölfernleitung sei von Dieben angezapft worden, woraufhin die Flüssigkeit austrat, meldet der Betreiber Transpetro, eine Tochtergesellschaft des Mineralölkonzerns Petrobras.