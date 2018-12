Russlands renommierteste Bürgerrechtlerin bestattet

Baratov Usman, von der Bruderschaft der Auslandsusbeken

"Vor ein paar Jahren haben wir einen Ausschuss gegen Fremdenfeindlichkeit gegründet, bei ihr zu Hause. Sie schloss jeden in ihr Herz, ich frage mich immer noch, wie sie so viele Tragödien ertragen konnte. Dutzende, manchmal Hunderte kamen täglich zu ihr. Und sie hat alle in ihr Herz geschlossen. Sie wurde fast 92, und Gott gab ihr ein so großes Herz."

Michail Kasyanow, Oppositionspolitiker

"Sie war ein Symbol für den Kampf gegen die Willkür. Der Schutz der Menschenrechte ist ein Kampf gegen die Willkür der Behörden, und Ludmilla Aleksewa widmete dem ihr Leben. Für uns ist sie ein Symbol des Kampfes, unsere russische Mutter Teresa."

Alexejeva war die wichtigste und vielleicht einzige Menschenrechtlerin, die von den russischen Behörden ernst genommen wurde. Zwar wurde sie nicht oft erhört, aber zumindest wurde ihr zugehört.