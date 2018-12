Hauptverfahren gegen Demirtas fortgesetzt

In der türkischen Hauptstadt Ankara ist das Hauptverfahren gegen den prominenten pro-kurdischen Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas fortgesetzt worden. Der Kritiker von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sitzt wegen Terrorvorwürfen seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Dienstagabend in einer Sitzung des Europaparlaments: "Wir erwarten in der Türkei konkrete Fortschritte in der Rechtssicherheit und bei grundlegenden Freiheiten zu sehen, einschließlich bei denen von Herrn Demirtas."