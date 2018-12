Ladendiebstahl: 80-Jähriger durch KI überführt

Ein 80-jähriger Japaner ist der künstlichen Intelligenz (KI) ins Netz gegangen. Aus einem Geschäft in Yokohama war in den vergangenen sechs Monaten Ware für umgerechnet an die 6000 Euro entwendet worden. Der Inhaber entschied sich dafür, ein KI-Programm der Firma VAAK in Tokio einzusetzen. Der erste Dieb, den das neue System einfing: ein 80-Jähriger.