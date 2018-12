Polizei fahndet nach Straßburg-Attentäter

Die Polizei fahndet nach dem weiterhin flüchtigen mutmaßlichen Attentäter von Straßburg. Der bereits identifizierte 29-Jährige Cherif C. hatte am Dienstagabend auf einem Weihnachtsmarkt in Straßburg auf Passanten und Polizisten geschossen. Zwei Menschen wurden dabei getötet, eine Person schwebt in Lebensgefahr.