Attentäter von Strassburg erschossen

Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg, Cherif Chekatt, ist tot. Die Polizei bestätigte, dass der Mann in der elsässischen Metropole erschossen wurde.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt im Herzen Straßburgs soll an diesem Freitag wieder für Besucher geöffnet werden, kündigte der französische Innenminister Christophe Castaner weiter an.

Chekatt war den Behörden bekannt

Chekatt war polizeibekannt, wegen Delikten in Frankreich, Deutschland und der Schweiz wurde er 27 Mal verurteilt, das erste Mal mit 13 Jahren. Wegen mehrerer Einbrüche saß er in Deutschland eine Haftstrafe ab, im Februar 2017 wurde er nach Frankreich abgeschoben. Die französischen Behörden hatten nach dem Anschlag in der Straßburger Innenstadt die höchste Sicherheitsstufe verhängt.

Zeugen sagten aus, dass der Angreifer „Allahu Akbar“, Allah ist groß, gerufen habe. Das Propaganda-Sprachrohr Amaq der IS-Milliz gab inzwischen an, Chekatt sei ein Soldat der Organisation gewesen.