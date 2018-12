Cohen belastet Trump schwer

Cohen gab zu, vor dem Kongress bezüglich eines Bauvorhabens Trumps in Moskau (welches letztlich nicht zustandekam) nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Er sagte aus, der früheren Erotikfilmdarstellerin Stormy Daniels Schweigegeld gezahlt zu haben. Daniels behauptet, eine Romanze mit Trump gehabt zu haben, was dieser bestreitet.

Der US-Präsident bezeichnet Cohen, der im Rahmen der Russland-Ermittlungen mit dem FBI kooperiert, als Lügner. Die Untersuchungen, ob es im Präsidentenwahlkampf 2016 Absprachen zwischen Mitarbeitern Trumps und Russland gegeben hat, stuft der Präsident als „Hexenjagd“ ein.

Ein Gericht in New York hatte Cohen zu drei Jahren Haft verurteilt. Darüber hinaus muss er eine Geldbuße in Höhe von rund zwei Millionen Dollar zahlen. Der Haftantritt ist für März vorgesehen.