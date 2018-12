Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg ist tot. Das berichten mehrere Polizeiquellen. Chérif Chekatt wurde von den Einsatzkräften im Straßburger Stadtteil Neudorf gestellt. Der französische Innenminister, Christophe Castaner, ist bereits in Straßburg und will sich noch an diesem Abend vor der Presse äußern.