Duma berät Schutz vor Fakenews

Der Vorsitzende des Bürgerrechtskommittees, Andrej Babuschkin, sieht darin eine große Gefahr: "Dafür blechst du, dafür musst du in den Knast, dafür zahlst du mit deinem Leben, das schafft eine Atmosphäre der Unterdrückung, in der Eingeschüchterte fürchten, ihren Mund aufzumachen. Man macht keine Witze mehr aus Angst, bestraft zu werden. Und wer entscheidet, was wahr ist und was nicht."