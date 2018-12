Nach Misstrauensvotum: Mays Kampf um den Brexit-Deal

Schriftgrösse Aa Aa

Das Misstrauensvotum gegen sie ist gescheitert - doch die britische Regierungschefin Theresa May steht weiter unter enormem Druck. 200 von 317 Tories stimmten am Mittwochabend dafür, dass sie als Parteichefin und Premierministerin weitermacht. Ein Etappensieg, der alles andere als sicher war. Tory-Abgeordneter Graham Brady verkündete am Abend das Ergebnis: "Das Ergebnis der Abstimmung ist, dass die konservative Partei Vertrauen in Theresa May als Chefin hat."

Allerdings haben 117 Tories gegen May gestimmt. Das ist kein gutes Vorzeichen für die anstehende Abstimmung zum Brexit-Abkommen im Parlament. Die Regierungschefin rief nicht nur ihre Partei am Abend zu Einigkeit auf: "Wir müssen jetzt weiter daran arbeiten, den Brexit für das britische Volk zu vollziehen und eine bessere Zukunft für dieses Land aufzubauen. Wir brauchen einen Brexit, der dem Ergebnis des Referendums gerecht wird und das Land wieder zusammenbringt, anstatt es weiter zu spalten. Das muss hier in Westminster damit beginnen, dass Politikern aus allen Lagern zusammenkommen und im nationalen Interesse handeln."