Rundfunkbeitrag ist nach EU-Recht OK - 10 Tweets

In Europa gelten recht unterschiedliche Regeln für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk - und für die Bürger ist dieser unterschiedlich teuer. Die Eidgenossen hatten sich im März 2018 in einer Volksabstimmung deutlich gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren in der Schweiz ausgesprochen.

Jetzt hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden, dass die Rundfunkgebühren für ARD und ZDF in Deutschland rechtens sind. Auch auf Twitter ist die Debatte nach dem Urteil neu entbrannt. Dabei sind die meisten Twitter-User durchaus für den Rundfunkbeitrag, vielleicht auch weil dort viele Journalisten aktiv sind.