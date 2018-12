Linksterrorist Cesare Battisti in Brasilien festgenommen

Der wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte Battisti brach 1981 aus einem italienischen Gefängnis aus, lebte dann in Frankreich, wo ihn eine Anordnung von Francois Mitterand schützte, und später in Brasilien. Der damalige Präsident Lula da Silva verweigerte 2010 eine Auslieferung Battistis nach Italien. Brasiliens neuer Staatschef Jair Bolsonaro, der sein Amt am 1. Januar antritt, will Battisti abschieben lassen.