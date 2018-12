Gelbwesten: Aufmarsch zum "5. Akt"

Sie nennen es den "5. Akt": Auch an diesem Samstag demonstrieren die "Gelbwesten" wieder in Paris und anderen französischen Städten. Das Sicherheitsaufgebot ist nach den Ausschreitungen der vergangenen Wochen groß: 8000 Ordnungshüter und 14 Panzerfahrzeuge sind in Paris im Einsatz. Landesweit wurden 69.000 Sicherheitskräfte abbestellt, 20.000 weniger als in der vergangenen Woche.