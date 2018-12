Klimagipfel: Verhandlungen in der Verlängerung

Der UN-Klimagipfel im polnischen Kattowitz geht in die Verlängerung. Weil die Delegierten der fast 200 Staaten sich nicht wie vorgesehen am Freitagabend einig wurden, wird am Vormittag weiter verhandelt. Ziel der zweiwöchigen Konferenz ist es, ein Regelwerk für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu verabschieden. Die Staaten hatten damals erklärt, den Anstieg der Erderwärmung bei möglichst 1,5 Grad Celsius halten zu wollen.