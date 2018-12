Lissabon: Straßenbahn entgleist - 28 Verletzte

In Lissabon sind bei der Entgleisung einer Straßenbahn 28 Menschen verletzt worden, so Angaben der Rettungskräfte. Die Tram entgleiste am Abend gegen 18 Uhr im Stadtteil Lapa in einer Kurve am Fußen eines steilen Hügels. Die Straßenbahn streifte ein Gebäude und kippte dann um. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt.