NSU 2.0: Rechtsextreme Chatgruppe bei der Polizei Frankfurt

Die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz - die im NSU-Mordprozess in München eine der Nebenklägerinnen war - hat per Fax Morddrohungen gegen ihre zwei Jahre alte Tochter bekommen. Neben fremdenfeindlichen Beschimpfungen wie "miese Türkensau" wurde damit gedroht, ihr Kind "zu schlachten". Unterzeichnet ist das anonyme Telefax an die Juristin mit "NSU 2.0". Seda Basay-Yildiz hatte schon im August deswegen Klage eingereicht - doch erst jetzt gibt es den Verdacht, dass diese Drohungen von rechtsextremen Polizisten kommen. Darüber berichtet die Frankfurter Neue Presse.

Fünf Beamte - vier Männer und eine Frau - des ersten Frankfurter Polizeireviers an der Zeil waren offenbar Teil einer Neonazi-Chatgruppe. In ihrem Whatsapp-Chat teilten sie neben rassistischen Sprüchen auch Hitler-Fotos und Bilder von Hakenkreuzen. Inzwischen wird wegen Volksverhetzung und verfassungsfeindlicher Symbole gegen die Beamten ermittelt.