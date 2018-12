10 der schönsten Bilder vom Schnee

Nach dem extrem langen Sommer und dem warmen Herbst wollten viele gar nicht so recht daran glauben, dass es in diesen Tagen vor Wehnachen wirklich schneien würde. Doch viele Menschen in Nordrhein-Westfalen, aber auch Süddeutschland und im Alpenraum erlebten an diesem Sonntag, dass es bei ihnen tatsächlich einige Zentimeter Schnee gab. InFrankfurt, Köln und Stuttgart war es der erste Schnee in dieser Saison.