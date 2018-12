Mehr Polizisten als Gelbwesten: Frankreichs Bewegung vor möglichem Ende

Vergleichsweise ruhig ist es zugegangen am vergangenen Samstag in Frankreich. In Paris hatten sich Anlieger zwar wieder auf die Proteste der "Gelbwesten" vorbereitet und ihre Geschäfte nahe der Prachtstraße Champs-Élysées verbarrikadiert, aber Ausschreitungen wie in den vergangenen Wochen blieben aus.