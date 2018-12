Marc Gisin (30) nach Unfall in die Schweiz gebracht

«Marc ist aufgewacht und sein Zustand stabil», sagte seine Schwester Michelle, die Kombinations-Olympiasiegerin von Pyeongchang, der Schweizer Boulevardzeitung «Blick». Weitere Informationen zum Zustand des Rennfahrers gab es zunächst nicht. Gisin trug keinen Ski-Airbag. Der Bruder der beiden Olympiasiegerinnen Dominique und Michelle Gisin war bereits im Januar 2015 beim Super-G von Kitzbühel schwer gestürzt und hatte ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

«Da bleibt einem sozusagen fast das Herz stehen, da wird einem ganz kalt im Rücken, das will man natürlich nicht sehen. Das ist sehr, sehr bitter», sagte Sander, der den Sturz schon aus dem Ziel auf der großen Videoleinwand verfolgte und am Ende Rang 19 belegte. «Eine blödere Stelle gibt es nicht.»

Weltmeister Beat Feuz aus der Schweiz kam mit 0,92 Sekunden Rückstand auf Kilde auf Rang drei, hatte danach aber vor allem die Gesundheit Gisins im Sinn. «Es ist schön, auf dem Podest zu stehen, aber das ist an einem Tag wie heute nicht so wichtig», sagte er. «Überhaupt will man so schwere Stürze nie sehen.»