Journalist Antonio (28†), Familienvater Kamal (45†)... Wer sind die Opfer von Straßburg?

Vier Menschen haben nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt von Straßburg am 11. Dezember ihr Leben verloren. Mehrere Menschen werden weiterhin schwer verletzt in Krankenhäusern behandelt.

Ein junger italienischer Journalist erlag am 14. Dezember seinen Verleztungen - wie Regierungschef Giuseppe Conté in Rom bestätigte.

Antonio Megalizzi (28) - Radiojournalist

Er war in Straßburg, um über die Sitzung der Europaparlaments zu berichten. Antonio Megalizzi kam aus Trient. Die Stadt trauert um den jungen Mann, der sich für Europa begeisterte - und der von einem Kopfschuss getroffen wurde.

Der Rektor der Universität von Trient will in Erinnerung an Antonio Megalizzi ein Radio-Netzwerk für Studierende ins Leben rufen, um den Traum des getöteten Journalisten zu verwirklichen.

Der Radiosender, für den Anonio Megalizzi arbeitete, hat die traurige Nachricht auf Twitter bestätigt.

Italienische Journalisten bekunden in den sozialen Medien ihre Anteilnahme.

Kamal Naghchband (45) - Automechaniker und Vater von drei Kindern

Die Familie von Kamal Naghchband - auch die Kinder - mussten mit anschauen, wie der 45-Jährige von einer Kugel des Angreifers aus nächster Nähe am Kopf getroffen wurde.

Der Familienvater, der mit seiner Frau und den drei Kindern auf dem Weihnachtsmarkt war, arbeitete als Automechaniker im Viertel Meinau.

Seit mehr als 20 Jahren lebte Kamal Naghchband in Straßburg - er kam aus Afghanistan. Sein Cousin erklärte dem Regionalsender France 3, dass Kamal vor der Unsicherheit und dem Krieg in Afghanistan geflohen war. "Es ist schrecklich, dass er so sterben musste."

Seine Moschee hatte den Tod des Familienvaters bestätigt.

Diese veröffentlicht auf Facebook auch Fotos von der Trauerfeier.

Tourist aus Thailand: Anupong Suebsamarn (45)

Anupong Suebsamarn war laut französischen Medien am 10. Dezember mit seiner Frau in Straßburg angekommen. Er starb bei den Schüssen, die der 29-jährige Chérif Chettak abgegeben haben soll.

Rentner Pascal Verdenne (61) aus Straßburg

Der ehemalige Angestellte einer Bank, der Straßburger Pascal Verdenne, wollte mit seiner Frau und seinem Sohn etwas trinken gehen, als er erschossen wurde.

Unter den Verletzten sind eine 18-Jährige, deren Eltern einen Käseladen in der Nähe betreiben, und der Musiker Jérémy Lovetek aus Epinal, der sich in einem Café neben dem Weihnachtsmarkt auf ein Konzert vorbereitete.

Der Vater des Musikers dankte für die Nachrichten an seinen Sohn in den sozialen Medien und erklärte im Interview mit F3, er wolle auf den Hass nicht mit Hass antworten.

