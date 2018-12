Die schönste Frau der Welt kommt (wieder!) aus den Philippinen

Der Krönung zur schönsten Frau der Welt fand dieses Jahr in der thailändischen Hauptstadt Bangkok statt.

Wie üblich mussten die drei Top-Kandidatinnen Fragen beantworten.

Catriona Gray beantwortete die Frage: "Welche Meinung haben Sie zur Legalisierung von Marihuana?" Sie sagte: "Ich bin für den medizinischen Gebrauch von Marihuana, aber nicht wirklich für den Freizeitgebrauch."

Miss Venezuela, Sthefany Gutierrez, die dann Dritte wurde, sagte auf die Frage, ob Schönheitswettbewerbe veraltet seien, es gehe nicht nur um Schönheit, sondern auch um Sensibilität und ein gutes Herz. Ein Schönheitswettbewerb beweise, dass Frauen ihren Traum verwirklichen könnten.

Zum ersten Mal nahm eine Transfrau an dem Wettbewerb teil. Spanien hatte Angela Ponce ins Rennen geschickt.

Den Menschen beibringen, dankbar zu sein

In ihrer Abschlussrede sagte die neue Miss Universe:

"Ich arbeite viel im den Slums von Tondo, Manila und das Leben dort ist arm und sehr traurig. Ich suche nach der Schönheit und ich sehe sie in den Gesichtern der Kinder. Das hat mich gelehrt, dankbar zu sein. Diesen Aspekt möchte ich in meine Arbeit als Miss Universe mithineinbringen, dass es überall Schönheit gibt. Ich will den Menschen beibringen, dankbar zu sein. Wir können eine wunderschöne Welt haben, wo wir der Negativität keinen Platz einräumen, in der wir Kinder großziehen, die lächeln."

Bei diesem 67. Miss-Universe-Wettbewerb saßen sieben Frauen in der Jury, frühere Gewinnerinnen, Geschäftsfrauen und eine Modedesignerin. Frauen aus 94 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.