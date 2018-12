Gewaltausbrüche nach Demo gegen Migrationspakt

Schriftgrösse Aa Aa

In Brüssel ist es am Sonntag nach einer Demonstration gegen den umstrittenen Migrationspakt der Vereinten Nationen zu Ausschreitungen gekommen. Rechte flämische Gruppen hatten unter dem Motto „Marsch gegen Marrakesch" zu der Demonstration aufgerufen. In der marokkanischen Stadt war vor einer Woche das Abkommen verabschiedet worden, von dem seine Gegner befürchten, dass es die Zuwandererzahlen vergrößern wird. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 5500 Menschen an der Demonstration. Nach der eigentlichen Kundgebung kam es zu Zusammenstößen zwischen gewaltbereiten Teilnehmern und der Polizei. Wurfgeschosse flogen, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein.

„Es gibt weder in der Bevölkerung noch in der Regierung eine Mehrheit für diesen Pakt. Die Regierung sollte zukünftig besser auf das hören, was das Volk will", sagt Dries van Langenhove von der rechtsextremen belgischen Jugendbewegung Schild & Vrienden.