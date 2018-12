Madagaskar: Zwei Erzrivalen in der Stichwahl

Zweite Runde der Präsidentschaftswahl in Madagaskar. Zehn Millionen Menschen sind am Mittwoch an die Urnen gerufen, um einen neuen alten Staatschef zu bestimmen. Denn in die Stichwahl geschafft haben es mit Andry Rajoelina und Marc Ravalomana zwei bittere Rivalen, die beide schon mal an der Spitze des Inselstaats waren.